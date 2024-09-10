樂意前8月營收超越去年全年 取得韓國Naddic Games 92%股權

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-10 20:44

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遊戲業者樂意 (7584-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收，受惠於《失落的方舟：LOST ARK》遊戲熱度高漲，營收 9633 萬元，雖然月減 22%，但年增 84%；累計前 8 月營收 6.27 億元，年增 54.8%，創歷史同期新高，也超越去年全年。

樂意也同步公告，以韓幣 30.94 億元 (約新台幣 7416 萬元) 取得韓國遊戲開發商 Naddic Games Co., Ltd. 92.23％的股權。此次收購後，Naddic Games 將成為樂意旗下可控制子公司，正式併入集團營運版圖。

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據了解，Naddic Games 專注於開發多人在線動作角色扮演遊戲 (ARPG)，旗下主力遊戲為《封印者：CLOSERS》，營運範圍遍及韓國、台灣、中國、日本等地，有大量忠實玩家，遊戲運營情況穩定。