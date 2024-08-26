中鋼前7月稅前盈餘40.8億元 年增218%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-26 15:52

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中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日公告自結 7 月稅前盈餘 5.81 億元，月減 14.6%、較去年同期虧轉盈；累計中鋼前 7 月稅前盈餘 40.8 億元，年增 218%。

中鋼 7 月營收 292.73 億元，月減 2.3%、年增 3.7%；營業利益 1.77 億元，月減 51.8%、較去年同期虧轉盈、稅前盈餘 5.81 億元，若以股本 1577.31 億元估算，每股稅前盈餘約 0.04 元。

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累計中鋼前 7 月營收 2159.81 億元，年增 1.2%；營業利益 22.5 億元，年增 743%、營益率 1%，年增 0.9 個百分點；稅前盈餘 40.8 億元，若以股本 1577.31 億元估算，每股稅前盈餘約 0.26 元。

中鋼說明，累計前 7 月稅前盈餘較去年同期增加，主係鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利增加，致營業收入及營業利益增加，另礦業投資獲配股利及利息收入增加，致業外收入增加。

中鋼表示，全球經濟呈現溫和發展態勢，惟近期受極端氣候、金融市場動盪與第三季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求。然美國有望 9 月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。