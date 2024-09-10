新新併延燒 新光金聲明：強迫員工繳交委託書為不實爆料
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-10 20:00
新新併搶親大戰持續延燒，9 日為新光金 (2888-TW) 股東臨時會停止過戶日，不過，有週刊報導其接獲公司內部爆料，新光金及子公司協理以上員工必須繳交股臨會委託書，若不繳交即遭處分，對此，新光金嚴正聲明，此為不實爆料。
新光金聲明指出，依照公司法規定，公開發行股票公司股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，目前公司就今年 10 月 9 日召集之股東臨時會會議資料尚在彙總中，開會通知書及委託書根本尚未完成製作，遑論寄送予各股東。
新光金強調，該週刊報導有關強迫員工繳交委託書情事，實屬造謠生事，企圖損害本公司與員工間之勞資關係，嚴重影響本公司人事安定及打擊員工士氣。
另外，近日有以署名為「新光金老員工」廣告刊登，經部分媒體報導後竟指為本公司出資刊登，新光金同時鄭重聲明，對於該等廣告刊載毫無所悉，如何能出資刊登？經查，新光金訂有嚴謹之採購流程，採購廣告須遵循相關規範，並未辦理任何刊登廣告採購案。
新光金特此聲明，對不實指控保留法律追訴權，期盼各媒體於報導前審慎檢視並詳實求證；並謹請金管會正視有心人士刻意抹黑以不實事實誣蔑新光金，企圖影響公司合意併購案之進行等情事，以維護新光金的權益。
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