Apple Intelligence傳10月才上線 首批iPhone 16可能無AI功能

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 09:46

蘋果 (AAPL-US) 備受矚目的 AI 功能「Apple Intelligence」可能比預期時間更晚，計畫在 10 月作為軟體更新的一部分推出，這代表可能與 9 月的新 iPhone 及 iPad 暫時不會有 AI 功能。

蘋果將在 9 月舉行的秋季新品發表會，原定新品屆時導入 AI 功能，不過，彭博社 29 日引述消息人士報導，蘋果決定推遲 Apple Intelligence 的上線時間，將於 10 月在 iOS 18 和 iPadOS 18 後續更新時才廣泛推出。

知情人士補充說，蘋果仍然計畫最快本周透過 iOS 18.1 和 iPadOS 18.1 Betas，首次提供 Apple Intelligence 給軟體開發商測試。

報導指出，蘋果在 AI 上下了巨大的賭注，為了確保消費者體驗，需要擴大測試範圍，顯然 Apple Intelligence 的穩定性仍有疑慮，才導致將 iOS 18 和 iPadOS 18 初始版本分開發布。

Apple Intelligence 的延遲上線，可能造成今年首批出貨的 iPhone 16 機型沒有新 AI 功能，必須過幾周進行軟體更新補上。就算 Apple Intelligence 隨 iOS 18.1 和 iPadOS 18.1 推出時，也會缺少一些功能，包括對 Siri 一些最重要的變更。