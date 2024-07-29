Apple Intelligence傳10月才上線 首批iPhone 16可能無AI功能
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 09:46
蘋果 (AAPL-US) 備受矚目的 AI 功能「Apple Intelligence」可能比預期時間更晚，計畫在 10 月作為軟體更新的一部分推出，這代表可能與 9 月的新 iPhone 及 iPad 暫時不會有 AI 功能。
蘋果將在 9 月舉行的秋季新品發表會，原定新品屆時導入 AI 功能，不過，彭博社 29 日引述消息人士報導，蘋果決定推遲 Apple Intelligence 的上線時間，將於 10 月在 iOS 18 和 iPadOS 18 後續更新時才廣泛推出。
知情人士補充說，蘋果仍然計畫最快本周透過 iOS 18.1 和 iPadOS 18.1 Betas，首次提供 Apple Intelligence 給軟體開發商測試。
報導指出，蘋果在 AI 上下了巨大的賭注，為了確保消費者體驗，需要擴大測試範圍，顯然 Apple Intelligence 的穩定性仍有疑慮，才導致將 iOS 18 和 iPadOS 18 初始版本分開發布。
Apple Intelligence 的延遲上線，可能造成今年首批出貨的 iPhone 16 機型沒有新 AI 功能，必須過幾周進行軟體更新補上。就算 Apple Intelligence 隨 iOS 18.1 和 iPadOS 18.1 推出時，也會缺少一些功能，包括對 Siri 一些最重要的變更。
彭博社報導，蘋果計劃 2024 年底至 2025 年上半年，透過 iOS 18 的多次更新，推出全套的 Apple Intelligence 功能。除 iPhone 和 iPad 之外，Apple Intelligence 也將是 macOS Sequoia 的一部分，出現在搭載蘋果自家晶片的 Mac 電腦上。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 蘋果iPhone第二季跌出中國手機市占前五 4年來首次
- 蘋果將採用拜登政府AI安全指南
- SearchGPT威脅Google搜尋霸主地位？分析：與蘋果合作才是致命一擊
- 蘋果營運長參訪鴻海觀瀾廠iPhone產線 劉揚偉親自接待
鉅亨號貼文看更多
下一篇