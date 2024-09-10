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鉅亨速報

營收速報 - 力肯(1570)8月營收6,092萬元年增率高達214.21％

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 14:15


力肯(1570-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣6,092萬元，年增率214.21%，月增率-41.38%。

今年1-8月累計營收為5.22億元，累計年增率82.48%。

最新價為31.85元，近5日股價上漲2.69%，相關電機機械股價指數下跌-3.91%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+547 張
  • 外資買賣超：+433 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+114 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 6,092萬 214% -41%
24/7 1.04億 235% 31%
24/6 7,927萬 173% -25%
24/5 1.05億 332% 37%
24/4 7,686萬 68% 122%
24/3 3,467萬 -45% 31%

力肯(1570-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種氣動工具、手動工具、電動工具、機械等製造加工買賣。各種雜貨買賣。有關前二項業務之進出口貿易。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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