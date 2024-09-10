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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至78.46元，預估目標價為1800元

鉅亨網新聞中心 2024-09-10 12:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由78.03元上修至78.46元，其中最高估值81.49元，最低估值66.42元，預估目標價為1800元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值81.49(81.49)103.86119.86
最低值66.42(66.42)80.1198.84
平均值77.33(77.11)91.23106.8
中位數78.46(78.03)90104.98

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,413,00038,647,00044,719,000
最低值28,512,80032,674,74037,903,000
平均值29,635,55035,606,05040,352,840
中位數29,692,35035,312,59039,703,710

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS50.6558.733.3226.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,483,46327,099,13421,391,91717,291,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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