一年撈金1200億！沃爾瑪旗下山姆店在陸加速展店 陸媒示警：大舉擴張存一大隱憂

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-10 11:36

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繼去年 12 月官宣佛山首店落戶順德後，上月還在佛山「梅開二度」，打算投入人民幣 8 億元在禪城建設佛山第 2 家山姆會員店，不久前上海金橋店、北京昌平店也才剛完工。

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截至 2022 年底，山姆已在中國經營 42 家門店，營收約 660 億元，這一數據超過擁有 370 家門市的盒馬鮮生的總營收。

其中，500 萬山姆會員，以最低人民幣 260 元 (約 1200 台幣) 一年的會員費計算，每年僅會員費收入就能達到 13 億元，而根據有關數據推估，每個會員能夠為山姆貢獻近 1800 元 (約 8230 台幣) 的利潤。

去年底，沃爾瑪總裁兼執行長董明倫對山姆會員店在中國發展態勢給予高度評價，稱沃爾瑪在中國擁有的 47 家山姆店業績繼續保持強勁增長。董明倫還透露，未來一年沃爾瑪打算在美國本土以外市場開設約 230 家門市，其中中國的山姆會員店將是開店重點。

山姆迄今將門市開到中國 24 座城市，擁有至少 2 家的城市共有 13 座，官方資料顯示山姆未來幾年打算每年新開 6 到 7 家新門市。若按單店年銷售額人民幣 20 億元計算，山姆每年銷售額將增逾百億元。

但《華商韜略》報導指出，山姆店據悉多是自有物業，這意味著投資成本相對較高，而從沃爾瑪最新財報中不難看出其現金流正面臨一定壓力。

在 2025 財年第二季度，沃爾瑪經營現金流為 164 億美元，較一年前減少 18 億美元，自由現金流為 59 億美元，減少 31 億美元。

這種現金流的減少在一定程度上影響沃爾瑪擴張，也顯示沃爾瑪對山姆獲利能力的高度信任，但這一策略也並非沒有風險。

山姆店憑藉打造爆品能力和沃爾瑪的全球供應鏈能力，能以更具競爭力的價格為顧客提供更優質的產品，並且結合前置倉的電商網路，形成線上線下服務客戶的循環，這也構成山姆成功的底層邏輯，也就是以會員制為核心，透過持續為顧客提供更高質價比的商品和服務體驗，吸引會員不斷續費並再度上門消費。

山姆正加速複製上述成功模式，透過不斷拓展門市和增加會員數量進一步提升獲利能力，但加速擴張也暴露出一些問題，特別是在品質和供應鏈管理方面，這反映出山姆在「又快又好」上面臨更大挑戰。

與此同時，越來越多的競爭者也正加速湧入，爭奪會員制消費者。首先是老對手 Costco(開市客) 正加快中國擴張步伐，還有德國連鎖超市 ALDI(奧樂齊) 也正憑藉高 CP 值產品，以及店鋪離消費者更近的便利性，在上海厲兵秣馬，未來若走向全國，也必然吞噬山姆前置倉的訂單量。