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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至10.29元，預估目標價為381元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 22:10


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.24元上修至10.29元，其中最高估值12.7元，最低估值9.54元，預估目標價為381元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值12.7(12.7)15.2215.93
最低值9.54(9.54)10.8713.89
平均值10.42(10.4)12.815.14
中位數10.29(10.24)12.8115.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值63,495,42075,360,00077,820,000
最低值58,670,00064,744,00074,199,200
平均值59,957,52068,549,35075,976,060
中位數59,691,64067,071,00076,009,820

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS12.6513.8510.679.4
營業收入
(單位：新台幣千元)		64,567,69768,744,70158,622,05051,119,408

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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