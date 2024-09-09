鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至10.29元，預估目標價為381元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 22:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.24元上修至10.29元，其中最高估值12.7元，最低估值9.54元，預估目標價為381元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|12.7(12.7)
|15.22
|15.93
|最低值
|9.54(9.54)
|10.87
|13.89
|平均值
|10.42(10.4)
|12.8
|15.14
|中位數
|10.29(10.24)
|12.81
|15.17
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|63,495,420
|75,360,000
|77,820,000
|最低值
|58,670,000
|64,744,000
|74,199,200
|平均值
|59,957,520
|68,549,350
|75,976,060
|中位數
|59,691,640
|67,071,000
|76,009,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.65
|13.85
|10.67
|9.4
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
|51,119,408
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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