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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅1.99%，總成交額24.76億

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19


台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌1.99%，總成交額24.76億元，大盤占比10.88%。

該產業上漲家數3、下跌家數57、平盤家數2。領跌個股研華(2395-TW)09日09:19股價下跌17元，報310.0元，跌幅5.2%。

電腦週邊近5日下跌5.14%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -5.14% -3.74%
近一月 +2.65% +2.71%
近三月 -10.88% -1.94%
近六月 -6.42% +8.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21064.59-1.73%
研華314-3.98%

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加權指數法興(購) 槓桿10.19
加權指數法興(售) 槓桿4.42

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