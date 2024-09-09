盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅1.99%，總成交額24.76億
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 09:19
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，09日09:19相關指數下跌1.99%，總成交額24.76億元，大盤占比10.88%。
該產業上漲家數3、下跌家數57、平盤家數2。領跌個股研華(2395-TW)09日09:19股價下跌17元，報310.0元，跌幅5.2%。
電腦週邊近5日下跌5.14%，集中市場加權指數下跌3.74%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦週邊
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.14%
|-3.74%
|近一月
|+2.65%
|+2.71%
|近三月
|-10.88%
|-1.94%
|近六月
|-6.42%
|+8.34%
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