外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.49%，報1.4968元
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 19:30
截至台北時間09日19:30，歐元/加幣下跌0.0073點跌幅達0.49%，暫報1.4968點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.33%
- 近 1 週：+0.91%
- 近 3 月：+1.18%
- 近 6 月：+2.04%
- 今年以來：+2.89%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.51，本日下跌0.34%
- 美元/瑞郎相關性-0.51，本日下跌0.71%
- 美元/人民幣相關性-0.47，本日下跌0.4%
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