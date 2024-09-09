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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.49%，報1.4968元

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 19:30


截至台北時間09日19:30，歐元/加幣下跌0.0073點跌幅達0.49%，暫報1.4968點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.33%
  • 近 1 週：+0.91%
  • 近 3 月：+1.18%
  • 近 6 月：+2.04%
  • 今年以來：+2.89%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.72，本日下跌0.41%
  • 歐元/澳元相關性0.51，本日下跌0.23%
  • 英鎊/美元相關性0.41，本日下跌0.34%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.51，本日下跌0.34%
  • 美元/瑞郎相關性-0.51，本日下跌0.71%
  • 美元/人民幣相關性-0.47，本日下跌0.4%

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歐元/美元1.1043-0.36%
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人民幣/美元0.140558-0.35%

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