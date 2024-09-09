博智受惠伺服器及工業電腦需求 連4個月營收登3億元大關

在伺服器及工業電腦的需求大幅升溫之下，PCB 廠博智 ( 8155-TW ) 2024 年 5 月起站上 3 億元大關後， 6 月營收以 3.3 億元改寫歷史新高，今天公布 2024 年 8 月爲 3.13 億元，爲連續 4 個月 營收站上 3 億元大關之上，月增 0.42%，年增 31.87%；1-8 月營收 22.77 億元，年增 23.83%。

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目前伺服器板占博智營收比重約 60%，工業電腦用板約占 40%，由於新平台伺服器及 AI 伺服器板層數增加，對公司營收及獲利將有正面助益。同時，在第三季進入旺季支撐之下，有利於下半年的業績表現。