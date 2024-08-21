〈永豐金法說〉房貸鬧錢荒！永豐銀年度目標保守 點出年輕人迷思

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 17:34

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永豐金控 (2890-TW) 今 (21) 日召開法人說明會，市場關注國銀房貸近滿水位，傳出銀行祭出限貸令、撥款延後，永豐銀行總經理莊銘福指出，房價確實越來越高，且許多年輕人有迷思，未審慎評估自身負擔房貸能力，甚至超出家庭支出 3 分之 1，因此，永豐去年訂定房貸業務目標時即採保守策略，預估成長訂在 0 至 3%，趨近於 0 成長。

近來傳出國銀不動產授信占總放款比重過高，央行找上多家國銀主管喝咖啡，在永豐銀行方面，莊銘福說明，事實上，永豐去年對於房貸業務訂了一個很低的成長率目標，主要考量房價太高，民眾負擔能力變重。

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莊銘福指出，年輕人在房貸支出上有迷思，買預售屋 2、3 年後交屋，之後又有 2、3 年寬限期，前期負擔金額很少，但正確算法應把本金算進去，若超過三分之一薪資在房貸支出上就太多了，這就是永豐銀保守看待房貸的原因。

對於近期房市過熱現象，台灣央行是否會採取升息動作，永豐金總經理朱士廷表示，預期央行此次不會升息，台灣核心消費者物價指數連續 3 個月低於 2%，物價看起來相對穩。

對於美國降息議題，朱士廷指出，市場預期趨於明朗，9 月預估 1-2 碼的空間，下半年合計降 3 碼，雖然台股 2 周前歷經股災，單日暴跌 1800 點，但現在幾乎已經反彈回來了，整體經濟情勢不斷地變化，雖然降息對銀行業績有所影響，但這幾年走過這麼多循環，獲利仍持續成長，對局勢審慎偏向樂觀，認為目前尚未看到金融業有什麼很大的挑戰。

至於下半年是否會有黑天鵝，朱士廷認為，主要有二大因素要注意，首先是美國降息是否符合大家預期，其次則是美國大選對全球的影響，川普與賀錦麗目前民調相當，兩人的政策方向也不一致，政治局勢難以預料。

朱士廷說，台灣屬於第一島鏈，經濟與美國連動大，在政治上只能觀察，不過，觀察通膨狀況，已經有受到控制，永豐金控的 House view 偏向軟著陸的看法。