營收速報 - 長園科(8038)8月營收1,590萬元年增率高達492.44％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26
今年1-8月累計營收為6,176萬元，累計年增率-75.14%。
最新價為24.3元，近5日股價下跌-3.87%，相關電子零組件類指數下跌-3.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-61 張
- 外資買賣超：-61 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|1,590萬
|492%
|58%
|24/7
|1,006萬
|106%
|102%
|24/6
|498萬
|-90%
|19%
|24/5
|418萬
|-88%
|3%
|24/4
|407萬
|-93%
|-49%
|24/3
|790萬
|-85%
|274%
長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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