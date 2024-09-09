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鉅亨速報

營收速報 - 長園科(8038)8月營收1,590萬元年增率高達492.44％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26


長園科(8038-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣1,590萬元，年增率492.44%，月增率58.12%。

今年1-8月累計營收為6,176萬元，累計年增率-75.14%。

最新價為24.3元，近5日股價下跌-3.87%，相關電子零組件類指數下跌-3.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-61 張
  • 外資買賣超：-61 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 1,590萬 492% 58%
24/7 1,006萬 106% 102%
24/6 498萬 -90% 19%
24/5 418萬 -88% 3%
24/4 407萬 -93% -49%
24/3 790萬 -85% 274%

長園科(8038-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為研發及生產鋰二次電池正極材料。各類高容量鋰電池模組與應用系統。鋰電池及高分子電池製造技術移轉顧問服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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