search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 建榮(5340)8月營收1.96億元年增率高達77.16％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26


建榮(5340-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣1.96億元，年增率77.16%，月增率12.26%。

今年1-8月累計營收為12.57億元，累計年增率74.29%。

最新價為46元，近5日股價下跌-1.72%，相關電子零組件類指數下跌-3.4%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-885 張
  • 外資買賣超：-863 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 1.96億 77% 12%
24/5 1.52億 74% 2%
24/4 1.49億 91% -13%
24/3 1.71億 138% 33%
24/2 1.29億 30% -3%
24/1 1.33億 21% -4%

建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收8月營收建榮

相關行情

台股首頁我要存股
建榮460.88%
美元/台幣32.090.51%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏弱
建榮

90.48%

勝率

#大戶買散戶拋

偏弱
建榮

90.48%

勝率

延伸閱讀


Empty