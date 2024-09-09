營收速報 - 建榮(5340)8月營收1.96億元年增率高達77.16％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26
今年1-8月累計營收為12.57億元，累計年增率74.29%。
最新價為46元，近5日股價下跌-1.72%，相關電子零組件類指數下跌-3.4%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-885 張
- 外資買賣超：-863 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|1.96億
|77%
|12%
|24/5
|1.52億
|74%
|2%
|24/4
|1.49億
|91%
|-13%
|24/3
|1.71億
|138%
|33%
|24/2
|1.29億
|30%
|-3%
|24/1
|1.33億
|21%
|-4%
建榮(5340-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路基層板、玻璃布之製造加工、買賣業務。前項有關之原材料、零配組件、製成品之製造加工買賣業務。前項有關產品之進出口及國內外廠商有關產品之代理經銷投標報價。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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