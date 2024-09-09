營收速報 - 彩富(5489)8月營收1.60億元年增率高達33.5％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26
今年1-8月累計營收為11.99億元，累計年增率22.44%。
最新價為42.55元，近5日股價下跌-2.96%，相關其他電子類指數下跌-5.75%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|1.60億
|34%
|-14%
|24/5
|1.90億
|41%
|34%
|24/4
|1.42億
|8%
|8%
|24/3
|1.32億
|1%
|29%
|24/2
|1.03億
|-15%
|-16%
|24/1
|1.23億
|6%
|-14%
彩富(5489-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦及週邊設備軟硬體,電腦自動化測試系統之設計買賣修護進出口。電腦顯示器,高解析度電視,電子測試儀器之設計裝配買賣修護進出口。電子零組件,照明設備,光學儀器,電信管制射頻製造業;電子材料零售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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