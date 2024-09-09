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鉅亨速報

營收速報 - 協易機(4533)8月營收3.15億元年增率高達42.68％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26


協易機(4533-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣3.15億元，年增率42.68%，月增率3.58%。

今年1-8月累計營收為23.29億元，累計年增率1.69%。

最新價為40.3元，近5日股價下跌-5.41%，相關電機機械股價指數下跌-3.51%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-689 張
  • 外資買賣超：-666 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-23 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 3.15億 43% 4%
24/5 2.25億 -49% -35%
24/4 3.46億 18% -16%
24/3 4.12億 41% 227%
24/2 1.26億 -51% -51%
24/1 2.58億 -23% 24%

協易機(4533-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收8月營收協易機

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