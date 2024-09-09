營收速報 - 協易機(4533)8月營收3.15億元年增率高達42.68％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 17:26
今年1-8月累計營收為23.29億元，累計年增率1.69%。
最新價為40.3元，近5日股價下跌-5.41%，相關電機機械股價指數下跌-3.51%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-689 張
- 外資買賣超：-666 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-23 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|3.15億
|43%
|4%
|24/5
|2.25億
|-49%
|-35%
|24/4
|3.46億
|18%
|-16%
|24/3
|4.12億
|41%
|227%
|24/2
|1.26億
|-51%
|-51%
|24/1
|2.58億
|-23%
|24%
協易機(4533-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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