對全球經濟成長擔憂加劇 鐵礦砂遭拋售 跌破每噸90美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-09 20:40

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由於對中國需求成長以及對全球經濟成長擔憂加劇，鐵礦砂自 2022 年以來首次跌破每噸 90 美元。

因中國未解決的鋼鐵危機，威脅到對原料的需求，鐵礦砂期貨今年已下跌三分之一以上。更糟的是，近幾周來基本金屬和原油價格也在下跌，投資者喪失對大宗商品的信心，價格更此存在更大的阻力。

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上海東吳九盈投資管理有限公司交易主管 Jia Zheng 表示，「投資者正將焦點從美國通膨轉向增長擔憂，中國缺乏重大刺激支持，市場處於悲觀。」

高盛上周將長期看漲的銅預測下調約 5000 美元 / 噸，原因很大程度上是由於中國需求疲軟，凸顯了金屬市場更加謹慎的情緒。花旗集團表示，11 月美國總統大選的不確定性，將導致全球經濟低迷，並對金屬價格構成壓力。

新加坡鐵礦砂價格下跌 2.3%，至每噸 89.60 美元，截至下午 2:29 交易價為 90.70 美元。鋁價在上周五連續第八個交易日下跌後，周一幾乎沒有變化。

由於中國房地產業長期放緩，中國鋼鐵消費疲軟，全球最大鋼鐵生產商中國寶武鋼鐵集團公司表示，鋼鐵業可能面臨比 2008 年和 2015 年低迷時期更嚴重的危機。鋼鐵產量的削減，使鐵礦砂市場面臨供應過剩的困境。