美國比特幣ETF出現最長時間淨流出 共撤資12億美元
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-09 17:20
隨著加密貨幣價格近日在低點徘徊，美國比特幣現貨 ETF 出現自年初上市以來最長的每日淨流出，符合九月投資者從眾多風險資產撤離的趨勢。
數據顯示，截至 9 月 6 日的 8 天內，投資人從 12 檔比特幣現貨 ETF 中總共撤資近 12 億美元。此次撤出，正值股市和大宗商品因經濟成長擔憂而陷入動盪時期。好壞參半的美國就業數據和中國的通貨緊縮壓力，都對交易造成了影響。
加密貨幣市場的波動與股票走勢的連結，近日變得更加緊密。在美股向下修正之際，比特幣在 9 月表現不佳，迄今下跌約 7%。至台北時間周一 (9 日) 下午，比特幣價格在 54400-55000 美元附近波動。
流動性提供商 Arbelos Markets 的交易總監 Sean McNulty 表示，周末期間比特幣小幅反彈的部分原因，似乎是一些知名影響者平倉了空頭。此外，共和黨候選人川普在民調和預測市場的表現有所改善也，可能發揮了作用，川普如今被視為加密貨幣的支持者。
美國比特幣現貨 ETF 於 1 月首次亮相，引起了廣泛關注。對資金的出乎意料的強勁需求，幫助比特幣在 3 月創下了 73798 美元的歷史新高。隨後資金流入放緩，比特幣今年迄今的漲幅已降至 30% 左右。
數位資產衍生性商品交易流動性提供商 Orbit Markets 的共同創辦人 Caroline Mauron 表示，在美國周三發布消費者價格數據之前，比特幣的交易價格可能會在最近的 53,000 美元至 57,000 美元之間。通膨數據可能會影響人們對聯準會貨幣寬鬆步伐的預期。
- 從零到一掌握加密世界 開啟財富之路！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 比特幣價格9月突破7萬預測：流動性激增市場博弈新幣崛起
- 比特幣現貨ETF連5天資金淨流入 吸金3900萬美元
- 那斯達克尋求美SEC批准比特幣指數選擇權
- 單周市值蒸發逾13兆！專家：輝達股票波動程度已是比特幣的2倍
下一篇