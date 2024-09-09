美國比特幣ETF出現最長時間淨流出 共撤資12億美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-09 17:20

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隨著加密貨幣價格近日在低點徘徊，美國比特幣現貨 ETF 出現自年初上市以來最長的每日淨流出，符合九月投資者從眾多風險資產撤離的趨勢。

數據顯示，截至 9 月 6 日的 8 天內，投資人從 12 檔比特幣現貨 ETF 中總共撤資近 12 億美元。此次撤出，正值股市和大宗商品因經濟成長擔憂而陷入動盪時期。好壞參半的美國就業數據和中國的通貨緊縮壓力，都對交易造成了影響。

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加密貨幣市場的波動與股票走勢的連結，近日變得更加緊密。在美股向下修正之際，比特幣在 9 月表現不佳，迄今下跌約 7%。至台北時間周一 (9 日) 下午，比特幣價格在 54400-55000 美元附近波動。

流動性提供商 Arbelos Markets 的交易總監 Sean McNulty 表示，周末期間比特幣小幅反彈的部分原因，似乎是一些知名影響者平倉了空頭。此外，共和黨候選人川普在民調和預測市場的表現有所改善也，可能發揮了作用，川普如今被視為加密貨幣的支持者。

美國比特幣現貨 ETF 於 1 月首次亮相，引起了廣泛關注。對資金的出乎意料的強勁需求，幫助比特幣在 3 月創下了 73798 美元的歷史新高。隨後資金流入放緩，比特幣今年迄今的漲幅已降至 30% 左右。