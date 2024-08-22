比特幣現貨ETF連5天資金淨流入 吸金3900萬美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-22 17:00

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數據顯示，美國比特幣現貨 ETF 周三 (21 日) 連續第 5 天出現資金正流入，吸收資金 3942 萬美元。另一方面，以太幣現貨 ETF 連續第 5 天出現淨流出。比特幣價格周三上漲，在 6 萬美元附近波動。

據 SoSoValue 數據，Grayscale 的迷你比特幣信託昨天報告淨流入 1420 萬美元，Fidelity 和 Bitwise 的現貨比特幣基金也錄得約 1000 萬美元的流入。

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貝萊德的 IBIT 是以淨資產計算最大的比特幣現貨 ETF，周三錄得 835 萬美元的資金流入。富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton) 的 EZBC 獲 355 萬美元流入，景順 (Invesco) 的 BTCO 流入 246 萬美元。

唯一的淨流出來自 Grayscale 轉換後的 GBTC 基金，其資金流出 982 萬美元。包括 Ark 和 21Shares 的 ARKB 在內的其他 6 支基金當天的流量為零。

整體來看，12 檔比特幣 ETF 周三的總交易量達到 14.2 億美元，高於周二的 13.5 億美元。自推出以來，這些 ETF 迄今已累計淨流入總額 175.6 億美元。

與此同時，以太幣現貨 ETF 周三報告淨流出 1797 萬美元，主要來自於 Grayscale 的 ETHE，它淨流出 3114 萬美元，也是唯一淨流出的以太幣 ETF。

相較之下，富達的 FETH 錄得當日最大淨流入，為 793 萬美元，其次是 Grayscale 迷你以太幣信託，淨流入 424 萬美元。富蘭克林鄧普頓的以太幣 ETF 獲得 100 萬美元的淨流入。