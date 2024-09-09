單周市值蒸發逾13兆！專家：輝達股票波動程度已是比特幣的2倍

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 12:29

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有「地表上最重要晶片股」之稱的輝達 (NVDA-US) 上周市值累計蒸發 4060 億美元 (約 13.1 兆台幣)，給美股帶來不小壓力，種種跡象顯示，人們對美國經濟健康情況與市場對 AI 交易恐已過度的擔憂正迅速蔓延。

這家 AI 晶片製造龍頭上週二 (3 日) 市值蒸發 2790 億美元，創下美股歷史紀錄，過去兩周市值縮水約五分之一。

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過去六個交易日，輝達有四天下跌，近期暴跌走勢還凸顯投資人面臨的一個更緊迫的問題，這家全球 AI 晶片龍頭的波動性正讓「科技七巨頭」相形見絀，甚至對比之下，比特幣 (BTC) 都顯然平靜許多。

震盪劇烈的走勢，使輝達過去 30 天的實質波動率上升到 80 左右，大約是微軟的四倍，比特幣的兩倍，更比川普旗下媒體公司和一系列迷因股票還高。

Wayve Capital Management 首席策略師 Rhys Williams 表示，當前市場環境非常艱難，至於輝達的底部在哪很難說清楚。

不過，即便最近出現走跌，輝達今年迄今仍給投資人帶來豐厚報酬，今年漲幅仍超過一倍，市值增加約 1.3 兆美元。華爾街普遍預期，隨著各家企業紛紛建設與 AI 相關的基礎設施，輝達將繼續保持良好的發展動能，這一過程將還會至少持續幾個季度。

Williams 認為，對長期投資者來說，現在可能是入手的好時機。

對於輝達未來走勢，分析師看法分歧。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 表示，雖然反壟斷壓力是當前輝達投資人必須關注的因素，但其他因素對該公司未來數月股價走勢影響可能更大。

Reitzes 認為獲利率表現，以及輝達到 2026 年財年的表現是否能一直保持成長，可能成為決定輝達股價未來半年走勢的關鍵。「對該股來說，當前關鍵是毛利率如何，以及何時觸底反彈。」

Reitzes 預估，隨著庫存儲備趨於平穩，Blackwell 收益 / 產量將開始上升，2026 財年第一季毛利率將觸底至 72.6% 左右，「一旦投資人感覺到 Blackwell 將再次推高整體獲利率，該股很可能在 2025 年上半年隨之上漲」。

此外，近期影響輝達股價另一問題是，市場對 AI 及其投資報酬率的爭論再起。

Reitzes 指出，這跟去年此時發生的情況頗為類似，投資者開始質疑 2025 年是否會成為 AI 投資觸頂的一年，因他們未見到 AI 應用得到足夠廣泛的普及。

但 Reitzes 認為，投資人將在不久的將來獲得更多資訊來驗證這一切，他看好各種影片生成應用，這些應用程式可能成為推動投資的關鍵因素，並提供更多切實的案例，貫穿整個 2026 年，令針對消費者網路應用程式的進一步投資合理化。OpenAI 下一代 GPT 也可能會在企業中掀起熱潮。