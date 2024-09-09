重塑全球財富格局！全球加密貨幣用戶達5.6億 「幣圈富翁」一年暴增95%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 14:29

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多項數據顯示，加密貨幣市場的快速擴張令幣圈富豪人數暴增，全球過去一年持有超過 1 百萬美元加密貨幣的富豪數量激增 95%，從去年 8.82 萬人增加到 17.2 萬人，其中單純持有比特幣 (BTC) 百萬富翁人數更暴增逾一倍至 8.5 萬人，顯示加密貨幣不僅改變財富累積方式，也在重塑全球財富格局。

隨著加密貨幣普及，全球用戶數量也顯著增加，數據顯示全球加密貨幣用戶數量已達 5.6 億人，年增率近 50%。



隨著加密貨幣總市值從去年 1.2 兆美元飆升至 2.3 兆美元，更多的投資者成功攀登財富階梯，不僅創造了新的百萬富翁，還擴大了加密百萬富翁 (持有 1 億美元或更多加密資產的人)，甚至加密億萬富翁的行列。自去年發佈首份加密財富報告後，百萬美元的加密資產持有者數量增加 79%，全球億萬富翁數量增加 27%。

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市場的牛市週期是加密貨幣致富現象的重要推動力之一，尤其是今年加密貨幣市場進入新一輪上漲週期，比特幣跟以太幣 (ETH) 等主要數位貨幣價格屢創新高，大漲之下推動投資人的資產迅速升值，令大量早期投資者一夜之間成為百萬富翁。

研究也顯示比特幣百萬富翁數量過去一年成長 111%，這些「幣圈富豪」不僅是早期的礦工，也包括一些通過投資和投機獲得巨大回報的個人和機構。