重塑全球財富格局！全球加密貨幣用戶達5.6億 「幣圈富翁」一年暴增95%
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 14:29
多項數據顯示，加密貨幣市場的快速擴張令幣圈富豪人數暴增，全球過去一年持有超過 1 百萬美元加密貨幣的富豪數量激增 95%，從去年 8.82 萬人增加到 17.2 萬人，其中單純持有比特幣 (BTC) 百萬富翁人數更暴增逾一倍至 8.5 萬人，顯示加密貨幣不僅改變財富累積方式，也在重塑全球財富格局。
隨著加密貨幣普及，全球用戶數量也顯著增加，數據顯示全球加密貨幣用戶數量已達 5.6 億人，年增率近 50%。
隨著加密貨幣總市值從去年 1.2 兆美元飆升至 2.3 兆美元，更多的投資者成功攀登財富階梯，不僅創造了新的百萬富翁，還擴大了加密百萬富翁 (持有 1 億美元或更多加密資產的人)，甚至加密億萬富翁的行列。自去年發佈首份加密財富報告後，百萬美元的加密資產持有者數量增加 79%，全球億萬富翁數量增加 27%。
市場的牛市週期是加密貨幣致富現象的重要推動力之一，尤其是今年加密貨幣市場進入新一輪上漲週期，比特幣跟以太幣 (ETH) 等主要數位貨幣價格屢創新高，大漲之下推動投資人的資產迅速升值，令大量早期投資者一夜之間成為百萬富翁。
研究也顯示比特幣百萬富翁數量過去一年成長 111%，這些「幣圈富豪」不僅是早期的礦工，也包括一些通過投資和投機獲得巨大回報的個人和機構。
此外，機構對加密貨幣興趣也起著至關重要的作用，貝萊德和富達等大型資產管理公司已接受加密貨幣，並將其納入自身金融產品中。傳統金融機構的接受不僅證明加密貨幣是一種合法的資產類別，而且還吸引更多的長期投資人進入該領域。
雖然加密貨幣致富效應令人矚目，但投資人也應清楚意識到風險。首先，加密貨幣市場的高波動性使其成為一個高風險的投資選擇。比特幣和其他加密貨幣的價格波動劇烈，短期內的價格波動可以帶來巨大收益，但同樣可能導致嚴重虧損。據悉，比特幣是億萬富翁數量成長的最大貢獻者，六位億萬富翁中有五位是透過投資比特幣成為億萬富翁的。
此外，監管的不確定性也增加了投資風險。各國政府對加密貨幣的監管態度各異，一些國家對加密貨幣實施了嚴格的監管措施甚至完全禁止，這可能對市場產生負面影響。因此，儘管大量用戶湧入加密市場，但他們仍需在風險和收益之間尋找平衡。
值得一提的是，根據加密貨幣接納指數排名，新加坡因其支援性的銀行體系、大量投資、《支付服務法》等全面法規、監管沙盒以及與全球標準的一致性，這個城市國家在該指數中排名第一，香港排名第二，其他則是阿拉伯聯合大公國和美國。
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