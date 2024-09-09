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台股

光通訊逆勢大放紅光 華星光帶頭衝漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 15:02

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華星光開盤半小時衝漲停 光通訊族群齊力抗跌。(圖：shutterstock)

光通訊廠華星光今 (9) 日股價漲勢強勁，不受大盤下殺影響，開盤約半小時即衝漲停；其他光通訊個股亦有不俗表現，眾達 - KY(4977-TW)、聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW) 等均漲逾半根停板。

華興光今日股價約在 9 點 30 分攻上亮燈價 113.5 元，漲停一度打開，隨後鎖死到收盤，成交量 9836 張，較一日放大近 4 倍，掛買張數 543 張；觀察三大法人動向，截至 6 日自營商呈連 3 買，共買 265 張。


華星光積極投入 800G 光收發模組及共同封裝光學元件 CPO 的研發，華星光的「800G ZR」產品預計最快第 4 季啟動量產；另外，100G 到 400G 產品已陸續出貨，400G 產品也將進入成熟期；法人看好通訊需求持續攀升，加上大客戶 Marvell(MRVL-US)AI 應用發燒，可望為華星光帶來業績成長。

除了華星光，今日光通訊族群表現強勁，力抗大盤跌勢，聯亞上漲 16 元，漲幅約 8%；聯鈞上漲 11 元，漲幅約 7%；眾達 - KY 上漲 5 元，漲幅 6.67%。

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