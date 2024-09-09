光通訊逆勢大放紅光 華星光帶頭衝漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 15:02

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華興光今日股價約在 9 點 30 分攻上亮燈價 113.5 元，漲停一度打開，隨後鎖死到收盤，成交量 9836 張，較一日放大近 4 倍，掛買張數 543 張；觀察三大法人動向，截至 6 日自營商呈連 3 買，共買 265 張。

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華星光積極投入 800G 光收發模組及共同封裝光學元件 CPO 的研發，華星光的「800G ZR」產品預計最快第 4 季啟動量產；另外，100G 到 400G 產品已陸續出貨，400G 產品也將進入成熟期；法人看好通訊需求持續攀升，加上大客戶 Marvell(MRVL-US)AI 應用發燒，可望為華星光帶來業績成長。