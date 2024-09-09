著名未來學家 指出AI帶來三大趨勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-09 16:50

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2024 Inclusion· 上海外灘大會上周四（5 日）在上海黃浦世博園區登場，著名未來學家、《5000 天後的世界》作者凱利（Kevin Kelly）在開幕主論壇的演講中指出，當人工智慧（AI）深刻影響經濟和文化，必將湧現三大趨勢：全球主義、創新加速、AI 驅動生成。

據《上海證券報》報導，凱利認為，全球主義正在迅速推進，因為各方正在共同建構一個基於技術的「超級有機體」。「我們正將全球的手機、筆電和所有的數據伺服器連接成一個巨大電腦系統。每一台設備就像這個龐大電腦的一個神經元，這台超級電腦在一個前所未有的規模上高速運行。」

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「我們正在打造一個巨大的、全球性的、如行星般規模的機器。」凱利認為，儘管人們可能對設備和內容有不同的偏好，但這些差異只是交互方式上的不同，根本上它們都歸屬於同一個平台。世界上所有數位技術，包括 AI，都運行在這個新平台上。

凱利指出，AI 時代下全球主義的推進，也正在推動一種新興全球文化。他舉例，人們的生活方式和穿著也逐漸趨同：牛仔褲和 T 恤成了全球標配，都住在鋼筋混凝土的房子裡，家裡有空調、自來水、Wi-Fi。

第二個趨勢是創新加速。凱利指出，AI 技術加速了創新步伐，這種加速體現在多個方面，包括新發明和新思想的傳播速度越來越快、透過擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術來提高學習效率。

此外，ChatGPT 等 AI 工具，也加快了人們學習的速度。

「如今，我相信許多年輕人透過 ChatGPT 等 AI 工具學到的東西，已經超越了他們在學校所學。」凱利認為，當答案變得唾手可得時，真正有價值的，反而是提出正確問題的能力，以及掌握正確思維方式的能力。

凱利說：「如果你是年輕人，你的工作甚至還沒被創造出來。畢業後，你會從事一些在上學時還不存在的工作。學會如何學習，將成為未來畢業生的核心技能。」

凱利並說，透過這一年半來使用 ChatGPT 和其他大語言模型的經驗來看，從 AI 工具中獲益最多的人，實際上是表現一般或較差的員工。AI 工具不僅僅是為最聰明的人準備，它們還能幫助不那麼出色的人，更好地完成工作。

最後，凱利談到了 AI 驅動生成的趨勢。他指出，AI 不僅將幫助人們擺脫機械、枯燥的工作，完成人類無法獨立完成的任務，甚至可以生成超乎人類想像的全新事物。