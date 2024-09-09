美非農喜憂各半！美銀籲關注風險資產：Fed首次雖只降1碼 之後仍會大幅降息

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 09:52

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美國 8 月非農新增就業人數遠遜預期，前值也遭大幅下修，但失業率小幅下降，時薪加速上漲，釋放喜憂參半信號，但這讓聯準會 (Fed) 下周降息幅度懸而未決，專家認為，勞動市場不確定因素增多，即便通膨持續放緩，短中期來說對經濟與股市仍將造成影響。

美銀 (BAC-US) 首席投資策略師 Michael Hartnett 上周五 (6 日) 出具研究報告指出，硬著陸機率被普遍低估，根據上次美銀全球基金經理調查，美國硬著陸機率為 13%，軟著陸為 76%，且市場正「賣出首次降息」，風險資產已經積極領先 Fed 且不再關注較低的成長。

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不過，Hartnett 也承認，儘管數據仍表明經濟軟著陸仍面臨挑戰，但也並非全是悲觀情緒，因美債殖利率曲線陡峭化、領先指標庫存銷售比顯示年內剩餘時間 ISM 將保持在 50 以下，防禦性股票正在對 ISM 低於 50 進行定價，債券和股票並未對其定價。ISM 指數跟過去 70 年就業人數呈相關性，顯示職缺大幅減少的現象還未出現。

此外，在房地產市場，房貸申請仍處於低位，顯示降息短期內對房市並無明顯提振作用。

因此，Hartnett 認為，儘管 Fed 很可能首次降息時僅降 1 碼，但之後仍會大幅降息，因財政刺激措施扭轉，美國政府過去一年支出年減 6%。此外，目前美國實質基本利率為 6.5%，為本世紀最高，對美國小企業尤為不利。所以，現在最有利的操作是「賣出首次降息」，等待更好的風險資產入市時機。

報告還指出，完美數據是非農新增就業人數在 15 到 17.5 萬人之間，且平均時薪月增率低於 0.1%，顯示美國經濟將軟著陸，科技和能源族群將引領市場反轉，但 8 月新增就業 14.2 萬人，失業率下降 0.1 個百分點，平均時薪年增率跟月增率皆加速走漲，情況雖沒有 Hartnett 預測的這樣糟，但足以對股市造成打擊，因為市場對 Fed 降息 2 碼的期望迅速降低。

所以，Hartnett 建議投資人看多 3B 債券、金條、市場廣度，這些是下半年的「逢低買入」策略，避開最容易受到美國硬著陸的週期性房屋建築商、銀行、半導體，聚焦大宗商品、新興市場，尤其是中國最不容易受到影響。