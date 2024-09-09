中國中秋旅遊市場「旺季不旺」？機票、酒店價格處淡季水準

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-09 10:00

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不同於去年中秋國慶連休，今年中國的中秋假期夾在暑期和十一國慶之間，旅遊市場略顯平淡，OTA 平台、旅行社皆稱商品價格處於淡季水準。

據《財聯社》周日（8 日）報導，眾信旅遊、嶺南控股旗下廣之旅、春秋旅遊等旅行社的報名情況顯示，不少長線商品收客接近尾聲，也有商品早早售罄。

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從各家 OTA 平台、旅行社提供的中秋出遊情況來看，境內旅遊多集中在周邊短途旅遊。

廣之旅表示，從目前咨詢及報名數據來看，旅客出行的目的地，集中在廣東省內及周邊地區，以 1～3 天出遊商品為主。

攜程的數據顯示，中秋假期周邊遊訂單的比率接近一半，上海、北京、杭州、成都、蘇州、廣州、深圳、南京、重慶、青島等城市是中秋假期熱門目的地。

從價格來看，去哪兒研究員蔡木子表示，中秋假期旅遊市場的表現較淡，機票、酒店價格都處於淡季水準。其中，熱門目的地的酒店，有三成與淡季價格持平。廣之旅也說，中秋假期出行商品的價格與平時基本持平。

值得一提的是，受 3A 遊戲大作《黑神話：悟空》影響，山西大同、朔州等遊戲取景城市關注度升溫，多家公司推出相關商品。比如，錦江酒店推出「跟著悟空遊山西」酒店旅遊路線，春秋旅遊新增加 5 條山西小包團線路。

機票價格方面，中秋假期中國國內機票比暑運便宜。航旅縱橫的數據顯示，截至 9 月 5 日，中秋假期國內航線的機票平均價格（不含稅）約人民幣 710 元，較暑運期間回落逾二成。