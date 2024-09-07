〈貴金屬盤後〉非農好壞摻半 降息規模受質疑 黃金逆轉走低
鉅亨網編譯許家華 2024-09-07 06:31
黃金價格周五 (6 日) 下跌，自早盤觸及的接近紀錄水準回落，係因非農就業數據好壞摻半，令市場對本月聯準會 (Fed) 的降息規模產生懷疑。
美國周五公布的非農就業報告好壞摻半，8 月非農新增就業人數報 14.2 萬人，遠遜經濟學家預期的 16.5 萬人，且前值自 11.4 萬人大幅下修至 8.9 萬人，但 8 月失業率自 4.3% 降至 4.2%，為 5 個月來首度下降。
花旗研究部北美大宗商品主管 Aakash Doshi 指出，這樣的非農報告令交易商爭論 Fed 本月降息規模，究竟是 50 個基點或 25 個基點，而貴金屬正在對此做出反應。
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 本月降息 25 個基點 (bp) 的可能性為 73%，降息 50 個基點的可能性為 27%。
紐約 Fed 行長 John Williams 表示，降息很快就有助於維持就業市場平衡。
Fed 理事 Christopher Waller 也表示，Fed 一連串降息的時機已經到來。他稱自己對降息的規模和步伐持開放態度。
渣打銀行分析師 Suki Cooper 認為，Fed 可能會更大幅度地降息，屆時黃金價格將面臨上行風險，隨著時間推進，今年黃金價格上看至 2700 美元。
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