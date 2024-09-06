〈貴金屬盤後〉市場押注Fed大幅降息 美元、殖利率下降 激勵黃金登近1周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-09-06 06:28

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因勞動力市場出現失去動力的跡象，令投資者預期美聯準會 (Fed) 將擴大降息幅度，致使美元走軟和公債殖利率下降，激勵黃金價格周四 (5 日) 攀升至近一周高點。

現貨黃金上漲 0.9%，至每盎司 2,515.93 美元，盤中稍早上漲了 1.1%，但在美國服務業數據公佈後，小幅回吐漲幅。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.7%，至 2543.10 美元。

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美國周四 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，顯示 8 月民間企業就業人數經季節調整後增加 9.9 萬人，為 2021 年 1 月以來新低，遠遜經濟學家預期的 14.4 萬人，也不及 7 月向下修後的 11.1 萬人，進一步證實就業市場疲軟，市場加大對聯準會 (Fed) 本月稍晚降息兩碼的押注。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示，ADP 數據公佈後，金價飆升，該報告確實表明「勞動力市場處於嚴峻狀態，人們對此有很多擔憂。同日公布的上周救濟金請領報告也沒有多大幫助，無法繪製出就業市場瑰麗前景。」

美國勞工部 (DOL) 周四 (5 日) 公布數據顯示，上周初領與續領失業金人數下滑，其中初領失業金人數觸及 8 周新低、續領失業金人數降至 3 個月低點。

根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 本月降息 25 個基點 (bp) 的可能性為 59%，降息 50 個基點的可能性為 41%。

舊金山 Fed 主席 Mary Daly 周三表示，Fed 需要降息以維持勞動力市場健康，但目前要根據即將公佈的經濟數據來決定降息幅度。

目前市場焦點轉向周五即將公布非農就業 (NFP) 報告。Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「如果 8 月的失業率與 7 月的 4.3% (2021 年以來的最高水準) 持平，那麼隨著市場加大對大幅降息的押注，金價將重返歷史高位。」

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