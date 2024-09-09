香港知名金飾品牌半年關掉180分店！ 網友：太貴了
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-09 11:00
金價一飛漲，黃金飾品企業的業績就不能看了。
據《21 世紀經濟報導》上周六（7 日）報導，周大福發布的今年第二季經營數據顯示，零售額較一年前銳減 20%。其中，中國市場零售額猛降 18.6%，香港、澳門等市場驟降 28.8%。
更糟糕的是，周大福還在不斷關店，第二季度就淨關閉 91 家門市，上半年倒店數量達到 180 家。
截至 6 月底，周大福在全球擁有 7,429 家珠寶門市，其中中國佔 7,284 家、香港、澳門 87 家、其他市場 58 家。去年同期，周大福在全球的門市共 7,740 家，中國門市數量還有 7,364 家。
周生生的情況也不太妙。
周生生公布的業績顯示，上半年營業額、淨利潤均出現雙位數下滑，其中持續經營業務的綜合營業額，為 113.13 億港元，年降 13%；歸母淨利潤公司擁有人 5.26 億港元，年降 36% 至 5.26 億港元。
雖然周生生新開 25 間分店，同期卻關閉 47 間分店。
對此網友表示：
「金首飾和其他金製品，都屬於奢侈品（價格高），中低收入家庭都消費不起，不捨得買，所以不能像衣服，鞋之類的東西比。」
「太貴了，沒人買！」
今年年初，周大福、周生生等黃金價格在人民幣 620 元 / 克左右，到了 9 月 6 日，價格已經到了 749 元 / 克。
金價飆漲，黃金飾品的投資屬性隨之減弱，消費者的態度趨於觀望。在此背景之下，傳統巨頭的業績持續下滑。
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