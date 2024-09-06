生成式AI商機熱 叡揚8月營收寫今年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-06 18:52

‌



資訊軟體領導廠叡揚 (6752-TW) 今 (6) 日公布 8 月合併營收為 1.51 億元，月增 1.37%，年增 21.95%，創今年以來新高，也是單月第三高，反映生成式 AI 的快速發展商機。

叡揚說明，知識管理系統 Vitals ESP 推出新功能 GenAI 智能生成模組，可結合在雲端上或地端的大型語言模型 (LLM)，讓使用者可用口語問答模式智慧生成解答，同時，也符合企業的權限控管要求，爲員工生成出授權範圍內的適切解答。

‌



若內部知識無法滿足時，系統可自動詢問外部 ChatGPT，成功為客戶打造安全、嚴謹並兼具彈性的知識平台。

另一方面，叡揚 Vital Net Zero 零碳雲的訂閱快速開通方式、實用功能，提供國內百萬中小企業快速導入，也結合顧問公司、政府補助計畫和大專院校教授的專業，提供碳盤查顧問服務，有助企業實現能盤、溫盤和碳盤三效合一的零碳轉型。