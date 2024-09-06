鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至2.53元，預估目標價為164元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.48元上修至2.53元，其中最高估值7.04元，最低估值1.32元，預估目標價為164元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.04(7.04)
|11.41
|15.14
|最低值
|1.32(1.32)
|4.36
|6.85
|平均值
|2.92(2.88)
|8.07
|12.14
|中位數
|2.53(2.48)
|8.52
|13.28
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|38,585,000
|51,441,340
|63,161,190
|最低值
|33,942,000
|40,353,000
|46,179,980
|平均值
|35,338,610
|44,673,130
|53,676,960
|中位數
|35,052,680
|44,550,390
|52,683,340
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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