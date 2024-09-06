易綱：中國經濟復甦緩慢 應致力對抗通縮

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-06 15:40

‌



人民銀行前行長易綱周五 (6 日) 在外灘金融峰會上表示，中國面臨內需疲軟的問題，尤其是在消費和投資方面；物價下跌正威脅中國的增長前景，認為現在中國應該專注於對抗通縮壓力。

易綱表示，中國目前的重點應該是在未來幾季讓 GDP 平減指數轉正。他指出，這個廣泛的價格衡量指標，已連續幾季呈現負值。

‌



易綱這番發言是中國央行前官員最明確承認有通縮疑慮的言論之一。由於價格下跌，導致消費者延後購買，通貨緊縮可能會對經濟造成壓力。

易綱在小組會議上表示，中國經濟仍在復甦，但相對緩慢，他與日本央行前行長黑田東彥和聯準會原副主席 Donald Kohn 等前央行主事者，一起出席了小組會議。

會談中，黑田東彥也贊同易綱的建議，表示日本應對通貨緊縮 15 年的經驗表明，央行應該避免長期通貨緊縮，即使是溫和的通貨緊縮。

黑田解釋說，持續的通貨緊縮或低通膨，可能會導致人們對薪資成長的僵化思維，這將使實現更高的通膨變得更加困難。

Kohn 建議，中國應進一步放寬貨幣政策以刺激需求。這位前聯準會官員在集體採訪中表示，中國央行仍可以使用降息等傳統工具，可能不需要轉向量化寬鬆等非常規政策。