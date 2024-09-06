中國消費意願減弱！月餅賣不動了 代工廠做3休1
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-06 23:50
臨近中秋，本是月餅銷售最旺的時候，但今年的行情格外冷清。
「往年，節前的半個月是銷售高峰期，生意是最火爆的，我們忙到凌晨都在出貨。但今年訂單量明顯少了，工作強度也降下來了。」9 月 2 日，深圳一家月餅代工廠的銷售經理凌峰（化名）感慨道。
凌峰所在的工廠，承包了深圳多家星級酒店的月餅代工業務，但今年的市場情況讓他多少有些無所適從。
凌峰的感受絕非個例。中國焙烤食品糖製品工業協會的數據顯示，去年中國月餅產量為 32 萬噸，銷售額為人民幣（下同）220 億元。今年中秋月餅產量與銷售額預估約 30 萬噸與約 200 億元。
據《時代周報》周五（6 日）報導，質價比消費風潮中，人們變得愈發精打細算，傳統品牌銷售月餅的難度直線上升。
月餅生意越來越難做了。
中國焙烤食品糖製品工業協會的數據顯示，今年主流月餅禮盒的價位更加親民，消費最為集中的價格帶在 70～220 元，與去年 80～280 元的區間相比，整體價格下降明顯。
以生鮮電商平台朴朴超市為例，相關負責人表示，今年朴朴超市的月餅主力產品價格帶較去年的 200~250 元便宜百元左右。
月餅行情的變化，一線從業者的感受更為明顯。
在深圳一家星級酒店負責餐飲業務的李霞（化名），第二季以來就感受市場消費意願減弱。據她觀察，今年來酒店升學宴、滿月宴的顧客明顯變少了。
即使是擺宴席，往年客人會選 3,000 元 / 桌的菜品，但今年不少客人預算都降到 1,600 元 / 桌。來喝早茶的客人，人均消費也從往年的 300 元降到今年的約 160 元。
「以前客人喝早茶都愛點蝦餃、燒麥、排骨，今年點的是叉燒包、奶黃包這類性價比高的品類。」李霞說。
月餅銷售同樣如此。去年李霞的酒店賣出了 13,000 盒月餅。留意到市場變化，李霞將今年月餅的銷售目標下調到 10,000 盒。即便如此，月餅還是賣不動。
「往年的銷售季，一個周末的早茶時間段能賣出 100~200 盒月餅，今年，周末能賣出個 10 盒月餅都算不錯了。以前一口氣能買 10 盒月餅的客人，今年才買兩盒，還要還價。」李霞表示。
酒店端銷量的變化直接傳導到了代工廠端。
張釗（化名）是廣州一大型月餅代工廠的銷售經理，從業 8 年，主要服務省內數十家酒樓。
往年，張釗手頭的客戶，往往中秋前兩個月便陸續下訂單。今年各酒樓都在觀望，直到中秋前一個月才開始集中下單，而且下單數量也比往年少。
「手頭的老客戶，訂單量整體下滑了 20%，銷售速度變慢了。往年這個時候，各個酒家已經賣完一批貨在追加訂單了，但是今年，他們光把手頭的貨賣完就夠嗆。」張釗說道。
原有客戶的訂單量下滑了，張釗只能去開拓更多的客戶。通過新開拓的十餘個酒樓客戶，張釗手頭的訂單量比去年增長了約 20%，但他還是沒完成銷售任務。
張釗的情況已經比同行要好。張釗所在的工廠屬於行業頭部，儘管增速不如預期，但工廠今年整體訂單量仍增加。「工廠的 8 條生產線，產能還是滿的。據我所知，因為沒訂單，有些廠家現在是上 3 天休 1 天，隔天就可以出貨。」
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