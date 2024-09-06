最新諜照曝光！小米SUV車身兩側設計與輪框 神似法拉利Purosangue

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-06 13:30

‌



繼純電動車 SU7 後，中國造車新勢力小米即將推出 SUV，媒體最新報導稱小米 SUV 下月底正式亮相的機率很高，目前相關工作官方正在進行中。

中國《快科技》報導，根據越來越多網友曬出的路測照片，小米首款 SUV 相比 SU7 車身變大，而新車側面相機鏡頭與輪圈等細節設計，讓不少部落客直呼跟要價近 5 百萬人民幣 (約 6873 萬台幣) 的法拉利 Purosangue 有異曲同工之妙。

‌



小米這台還處於高度偽裝的 SUV 和 SU7 近日罕見同框，照片中顯示測試車輛位於高速公路服務區，兩台車並列停放，讓人意外的是這台 SUV 的車高似乎並沒有比 SU7 高出許多，甚至有種 SU7 Cross 版的感覺。

小米 SUV 最典型特徵是擁有長長的車頭，非常具有傳統燃油豪華車的風範，此外還能看出小米 SUV 的車頂有著明顯的下滑趨勢，形成溜背態勢，盡可能降低風阻，提升續航里程，代價則是後排乘客的頭部空間免不了會被侵佔。

按小米之前的說法，第二款新車定位為純電 SUV，預計將於 2025 年上半年推出，延續首款車的設計水準，第三款車的初步價位定在 15 萬人民幣，預計在 2026 年推出。

對中國消費者而言，SUV 具有極大的吸引力，蔚來、理想、問界第一台車都是 SUV，尤其是增程 SUV。

在造車新勢力中，理想跟問界銷量遙遙領先，主力車款都是增程 SUV。

根據中國全國乘聯會數據，在電動車市場中，今年前兩月純電 C 級轎車市佔率僅 3.7%，油電混合 C 級 SUV 市佔率為 6.6%。

目前來說，小米 SU7 已經獲得成功，連兩月交車量破萬，8 月料將持續破萬，11 月將提前完成全年十萬輛交付目標。有了小米 SU7 的成功做鋪墊，小米 SUV 也將順理成章地切入 SUV 市場。

至於小米推出的首輛車為何不是 SUV，雷軍此前說：「要是真的第一款車做了 SUV，一頭撞在理想華為身上了，不一定幹得過別人。現在的結果比我想像的 100 分還要成功三到五倍，震撼內部所有人。」