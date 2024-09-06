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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.86元，預估目標價為121元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.93元下修至6.86元，其中最高估值7.17元，最低估值6.27元，預估目標價為121元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.17(7.17)8.7310.02
最低值6.27(6.27)7.519.31
平均值6.77(6.8)8.139.66
中位數6.86(6.93)8.139.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,079,0009,330,00010,273,000
最低值7,816,0008,674,1809,597,520
平均值7,892,8108,963,0309,935,260
中位數7,840,0008,943,0009,935,260

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.4712.210.477.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,121,8249,235,1838,814,0677,160,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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