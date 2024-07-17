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鉅亨速報

盤後速報 - 聯合(4129)次交易(18)日除息4元，參考價98.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

聯合(4129-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為98.0元，相較今日收盤價102.00元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.92%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 102.00 4.0027 3.92% 0.0
2023/07/24 75.6 2.2753 3.01% 0.0
2021/09/06 30.7 0.8369 0.0% 0.0
2020/07/27 35.0 0.8205 0.0% 0.0
2019/07/16 47.95 2.0004 4.17% 0.0

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