盤後速報 - 聯合(4129)次交易(18)日除息4元，參考價98.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
聯合(4129-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
首日參考價為98.0元，相較今日收盤價102.00元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|102.00
|4.0027
|3.92%
|0.0
|2023/07/24
|75.6
|2.2753
|3.01%
|0.0
|2021/09/06
|30.7
|0.8369
|0.0%
|0.0
|2020/07/27
|35.0
|0.8205
|0.0%
|0.0
|2019/07/16
|47.95
|2.0004
|4.17%
|0.0
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