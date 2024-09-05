〈能源盤後〉市場擔憂需求放緩 WTI跌破70美元關卡 Brent收在6月來低點

鉅亨網編譯許家華 2024-09-05 06:02

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原油期貨價格周三 (4 日) 收低，WTI 原油期貨價格自 12 月以來首次跌破每桶 70 美元，Brent 原油價格收於 6 月以來的最低水準。此前一日，疲軟的美國製造業數據引發了廣泛的拋售。

報導稱，導致利比亞原油出口和生產中斷的政治僵局即將解決，這也是原油價格承壓的原因之一。然而，OPEC 原計劃第四季增產，但如今有推遲計畫的可能，這在一定程度上起到了支撐作用。

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能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.14 美元或 1.6%，收每桶 69.20 美元，為最近月 WTI 期貨自 2023 年 12 月 12 日以來最低收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.05 美元或 1.4%，收每桶 72.70 美元，為最近月 Brent 期貨自 2023 年 6 月以來最低收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 1.96 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2% ，收每加侖 2.16 美元，為 2021 年 12 月以來最低收盤價。

10 月交割的天然氣價格下跌 2.6%，收每百萬 Btu 2.15 美元。

市場驅動力

Pepperstone 研究主管 Chris Weston 在市場評論中表示：「事實證明，全球成長擔憂與供應增加，這兩大消息對本已感到脆弱的石油市場來說是個有毒的組合。」他稱，現在還有流量影響因素，動能帳戶大量做空原油期貨，「買家看到以較低價格成交的可能性不斷增加，就直接走開了。」

美國製造業活動疲弱加劇了對全球經濟成長的擔憂，令 Brent 和 WTI 原油價格周二大跌。同時，中國經濟的疲軟數據也造成了疲軟基調。

Rystad Energy 高級分析師 Svetlana Tretyakova 表示：「由於需求增長不確定，而且不太可能出現嚴重供應中斷，所有人的目光都再次集中在 OPEC+(石油輸出國組織及其盟國) 上。」

她表示，OPEC + 預計未來幾天內將決定是否推遲增產計畫 (縮小減產規模的計畫)。OPEC + 今年 6 月時同意，自 10 月 1 日起逐步取消自願減產 220 萬桶的計畫。

但「當前的市場動態表明，OPEC + 將發現很難在未來 12 個月內全面取消減產，尤其考量到需求增長疲軟且油價已遠低於每桶 80 美元的門檻。在 OPEC+ 明確其策略之前，整體看跌情緒將持續存在。」Tretyakova 說。

與此同時，路透社報導指出，利比亞東西政府同意任命一位新的央行行長，可望解決該國的央行控制權僵局，先前該僵局導致該國港口和油田關閉。

美國周三公布的官方數據顯示，7 月職缺數量下降至 770 萬個，為 3.5 年來的最低水準，且較 6 月下修後的 790 萬個職缺數量還要低，這提供了勞動力市場疲軟的另一個跡象。

美國 7 月國際貿易逆差擴大 7.9%，自上月修正後的 730 億美元增加至 788 億美元，創下 2022 年 6 月以來最大月度貿易逆差。

美國請領失業救濟金的人數報告將於周四公布，但本周經濟數據重頭戲則在周五將發布的 8 月就業報告。

Swissquote 瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 報告指出，即日起至周五，若就業數據夠強勁，就能吸引逢低入場的買盤湧現，但如果就業數據看起來很糟，WTI 原油價格恐怕暫時得居於每桶 70 美元以下。

因應周一美國勞動節假期，能源資訊局 (EIA) 推遲一日公布美國石油供應的周數據。