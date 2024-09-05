又贏日本了！台日超市密集度4比1 估今年營業額2500億再創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-05 18:55

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經濟部統計處今 (5) 日表示，受惠於許多超市業者持續展店，及外商插旗國內市場，累計 1-7 月營業額年增 5.3%，因下半年採購旺季，全年營業額可望逾 2,500 億元再創新高，寫下連續 22 年正成長紀錄。依土地面積計算，台灣超市密集度明顯是日本 4 倍。

統計處指出，因我國與日本地理位置接近，加上部分生活習慣相似，產業經營方式時常相互借鏡與合作，故比較兩國產業發展有其研究參考價值。

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今年受惠業者持續擴展大型店鋪，推出多樣化商品及促銷活動吸客，加以外商插旗國內市場，累計 1-7 月營業額年增 5.3%，預期隨下半年採購旺季到來，全年營業額可望超越 2,500 億元再創新高，寫下連續 22 年正成長最佳紀錄。

疫後日本超市營收轉呈復甦：日本超市因市場發展相對成熟，營收走勢相較我國平穩，2015-2019 年營業額平均年增 2.9%，2020-2022 年間同樣受 covid-19 疫情影響，加以實施嚴格邊境管制，觀光客銳減，平均年增幅降至 1.3%；隨國境解封，觀光客回流挹注消費需求，2023 年營業額年增 3.3%，今年 1-7 月續增 2.8%，全年營業額可望續呈成長。

我國超市商品銷售結構較日本更趨多元：根據調查結果，2022 年我國與日本超市銷售商品皆以食品類商品占比最高，分別占 69.1% 及 79.6%，惟我國超市販售品項相較於日本更趨多元。