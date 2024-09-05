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鉅亨速報

盤後速報 - 能率(5392)下週(9月12日)除息0.3元，預估參考價31.7元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05


能率(5392-TW)下週(9月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(9月5日)收盤價32.00元計算，預估參考價為31.7元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

能率(5392-TW)所屬產業為光電業，主要業務為鋁合金及塑膠壓鑄品模具之製造、加工買賣業務。近5日股價下跌7.92%，櫃買市場加權指數下跌3.87%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 32.00 0.3 0.94% 0.0
2023/08/29 25.5 0.3018 1.18% 0.0
2022/08/29 21.7 0.3018 1.39% 0.0
2021/09/09 23.85 0.3018 1.27% 0.0
2020/07/27 24.75 0.503 2.03% 0.2012

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