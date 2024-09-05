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鉅亨速報

盤後速報 - 世芯-KY(3661)下週(9月12日)除息22.42元，預估參考價2317.58元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05


世芯-KY(3661-TW)下週(9月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利22.42元。

以今日(9月5日)收盤價2340.00元計算，預估參考價為2317.58元，息值合計為22.42元，股息殖利率0.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

世芯-KY(3661-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。近5日股價下跌9.45%，集中市場加權指數下跌5.71%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 2340.00 22.42025 0.96% 0.0
2023/09/07 2500.0 13.06331 0.52% 0.0
2022/09/16 944.0 11.354 1.2% 0.0
2021/09/09 781.0 6.6894 0.86% 0.0
2020/08/20 643.0 3.4509 0.54% 0.0

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