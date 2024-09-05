全球股災心慌慌 鉅亨買基金：運用超底王 逢低加碼策略迎戰

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 14:42

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9 月 3 日美股狂瀉，拖累台股指數 4 日單日重摔近千點。市場波動劇烈造成投資人心慌，「鉅亨買基金」呼籲投資者保持冷靜，理性看待市場波動，建議可使用逢低自動加碼機制「超底王」，搶先布局回檔契機。

「鉅亨買基金」投資研究部表示，美股下跌部分原因是 8 月製造業採購經理人指數（PMI）不如預期，顯示製造業活動放緩。該指數降至 47.2，略低於預期的 47.5，且連續 5 個月低於 50 的榮枯線，代表製造業活動處於萎縮區間。同時，新訂單指數自 47.4 降至 44.6，而製造商業物價指數自 52.9 上升至 54，顯示需求減弱但成本卻上升，引發市場對停滯性通膨的擔憂，進一步打擊市場信心，導致美股大幅下跌。

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除了經濟數據不佳，半導體產業負面消息引發 AI 泡沫化的擔憂，加劇市場恐慌。首先，做空機構指出伺服器廠商美超微的財報存在問題，質疑其盈利能力的可持續性。再者，輝達最新財務預測被解讀為 AI 發展速度放緩，公司同時因為被調查可能存在壟斷行為而面臨壓力。

另一方面 摩根和貝萊德等大型金融機構對 AI 領域未來突破性進展表示懷疑，認為目前的市場熱潮可能難以持續。種種原因引發市場對 AI 產業即將進入泡沫化的擔憂。隨著半導體公司股價的大幅下跌，市場對科技股的情緒也受到嚴重打擊。

「鉅亨買基金」投資研究部指出，市場對經濟的前景過於悲觀。從歷史數據來看，自 1950 年以來，美國經歷 11 次經濟衰退，同期間製造業 PMI 連續 5 個月低於榮枯分水嶺的情況出現 24 次，代表製造業 PMI 的波動並不一定和經濟衰退直接相關。此外，製造業在美國 GDP 中的占比已從 1997 年的 16% 下降到目前的約 10%，因此僅根據製造業 PMI 數據來判斷美國經濟的走勢並不夠全面。

再者，對於 AI 產業未來，鉅亨買基金也認為市場不應過早下結論。就像網際網路的發展一樣，當新技術的邊際成本大幅下降時就會走向普及化，並帶來無人可以預料到的變革。成本的快速下降代表 AI 技術可以被更廣泛地應用，我們將會看到它對生產力帶來巨大的影響。