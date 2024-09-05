台新美日台半導體基金10/1開募 一次打包上中下游商機

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-05 11:20

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進入 AI 新時代，半導體無所不在，台新投信看好其中長線大幅成長潛力，特別推出全台首檔鎖定美日台三強的「台新美日台半導體基金」，透過多角度分析半導體次產業的前瞻成長性與循環週期，全面掌握上中下游龐大商機，預計 10/1 開始募集。

台新投信表示，回顧科技風向球 CES (美國消費性電子展) 發展歷程，半導體引領全球由工業時代轉型為數位時代，現已蛻變成 AI 新時代。半導體 (晶片) 應用於日常生活中，大至電動車，小至智能手機，未來十年將走向無所不能，擁有全球獨霸地位的美日台半導體公司獲利強勁。

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台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，近十年興起的明星科技產業如 5G、物聯網、大數據、人工智能、自動駕駛、電動車等，皆需要用到半導體，尤其 2023 年底生成式 AI ChatGPT 問世後，更將半導體的需求推升高峰。

根據 IDC 研究，2023 年半導體晶片需求量 5188 億美元，預計 2030 年翻倍至 1 兆美元；1 兆美元半導體需求已超越台灣 2023 年 GDP 總額 (7604 億) ；此外，前台積電董事長劉德音曾表示，AI 世代半導體產業，10 年内需要 1 兆電晶體 GPU，相當於當前的 10 倍，半導體趨勢不可擋。

蘇聖峰進一步表示，半導體將於 2025 年進入超級循環，除了車用與傳統伺服器產品重啟成長外，AI 應用逐步完善，帶動手機、PC 等終端需求換機潮，預估 2025 年 AI 筆電滲透率達 2 成。