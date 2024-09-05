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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class AMBLY-US的目標價調升至24元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 06:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)提出目標價估值：中位數由23.11元上修至24元，調升幅度3.85%。其中最高估值40元，最低估值13元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Mobileye Global Inc - Class A評價：積極樂觀17位、保持中立9位、保守悲觀2位。

Mobileye Global Inc - Class A今(5日)收盤價為13.62元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌1.29%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MBLY市場預估目標價

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Mobileye Global Inc - Class A13.620.00%

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