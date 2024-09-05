鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為24.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 06:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.23元下修至0.22元，其中最高估值0.39元，最低估值0.18元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.39(0.39)
|0.68
|1.11
|1.57
|最低值
|0.18(0.18)
|0.28
|0.32
|1.05
|平均值
|0.23(0.23)
|0.49
|0.77
|1.27
|中位數
|0.22(0.23)
|0.5
|0.7
|1.19
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.92億
|24.23億
|35.80億
|37.35億
|最低值
|16.03億
|18.41億
|22.10億
|34.01億
|平均值
|16.44億
|21.15億
|28.07億
|35.58億
|中位數
|16.40億
|21.04億
|27.39億
|35.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.41
|-0.25
|-0.09
|-0.10
|-0.03
|營業收入
|8.79億
|9.67億
|13.86億
|18.69億
|20.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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