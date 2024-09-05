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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 06:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.23元下修至0.22元，其中最高估值0.39元，最低估值0.18元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.39(0.39)0.681.111.57
最低值0.18(0.18)0.280.321.05
平均值0.23(0.23)0.490.771.27
中位數0.22(0.23)0.50.71.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.92億24.23億35.80億37.35億
最低值16.03億18.41億22.10億34.01億
平均值16.44億21.15億28.07億35.58億
中位數16.40億21.04億27.39億35.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.41-0.25-0.09-0.10-0.03
營業收入8.79億9.67億13.86億18.69億20.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Mobileye Global Inc - Class A(MBLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMBLY

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