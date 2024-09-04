烏克蘭政壇地震 多名高官請辭 內閣空缺超過三分之一

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-04 15:00

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在烏克蘭戰爭關鍵時期，烏克蘭政府將面臨重大改組，戰略工業部長卡米申等多名高官周二（3 日）一同請辭，將導致內閣空缺超過三分之一。

據《基輔獨立報》、《路透社》報導，當日向烏克蘭最高拉達（即烏克蘭國會）提交辭呈的官員，包括卡米申、司法部長馬柳斯卡、環境部長斯特列里察、主管歐洲和歐洲大西洋一體化事務的副總理斯特凡尼希娜、副總理兼臨時被佔領土重返社會部長韋列舒克，以及國家資產基金負責人科瓦利。

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這些官員尚未透露辭職原因。烏克蘭最高拉達主席斯特凡丘克說，將在最近一次全體會議上審議這些辭職申請。

此外，烏克蘭總統網站發布的消息顯示，烏克蘭總統澤倫斯基還開除了負責經濟事務的副幕僚長舒爾馬。

另據《烏克蘭真理報》周二報導，烏克蘭總統辦公室消息人士透露，烏克蘭外長庫列巴將被解職。



烏克蘭政府仍在考慮接替庫列巴的人選，最有可能的接替者是外交部第一副部長瑟比加。

現年 40 歲、被視為政壇新星的卡米申在社交平台表示：「我會繼續在國防部門工作，但我會擔任不同的職務。」

卡米申去年 3 月就任戰略工業部長，積極推動烏克蘭加強攻擊無人機、長程飛彈等國防戰略。他上任後，烏方已生產數千架長程無人機，用於攻擊俄羅斯。

加上今年稍早至少有五名部長職位被解職，本輪烏克蘭高階官員辭職，將導致內閣三分之一以上成員空缺，增添烏克蘭政府面臨的不確定性。

澤倫斯基所在黨派人民公僕黨資深議員阿拉卡米亞當日表示，烏克蘭政府本周將進行重大調整，此次改組將影響一半以上政府工作人員，「我們可能明天被解僱，後天被任命」。