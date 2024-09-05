〈貴金屬盤後〉美就業疲軟 Fed更可能大降息 支撐黃金自低點反彈
鉅亨網編譯許家華 2024-09-05 06:30
由於美國職缺數據下降，增強美聯準會 (Fed) 9 月大降息的可能性，導致美元走軟和公債殖利率下降，黃金價格受此推動而逆轉上漲。
美國周三公布的官方數據顯示，7 月職缺數量下降至 770 萬個，為 3.5 年來的最低水準，且較 6 月下修後的 790 萬個職缺數量還要低，這提供了勞動力市場疲軟的另一個跡象。
利率期貨契約顯示，Fed 將在 9 月會議 (9/17-9/18) 上降息 50 個基點的可能性上升，比降息 25 個基點的可能性略有上升。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示，職缺數據表明，美國經濟略有放緩，導致美元回調，利率繼續走低，這對黃金市場構成支撐。此外，周四將公布的 ADP 就業 (小非農) 和失業救濟申請報告，以及周五的非農就業報告也將受到密切關注，市場將藉此尋找 Fed 降息路徑的線索。
Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師 Peter A. Grant 表示，市場預計年底前將降息 100 個基點，這意味著未來三場 FOMC 會議之一將降息 50 個基點，但不太可能是第一場會議。
不孳息的黃金往往在低利率環境下蓬勃發展。
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