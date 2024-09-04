〈貴金屬盤後〉美元走挺 黃金跌至一周低點 市場聚焦美就業數據

鉅亨網編譯許家華 2024-09-04 06:13

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受美元走漲打壓，黃金價格周二 (3 日) 跌至一周多以來最低水準。與此同時，投資者等待美國非農就業數據，因該數據可決定美聯準會(Fed) 9 月降息的規模。

現貨黃金下跌 0.4%，至每盎司 2490.44 美元。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.2%，至 2523.00 美元。

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美元上漲 0.2%，觸及兩周高點，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

道明 (TD) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「證據表明，黃金的投機倉位目前實際上已達到極限。美元升值對金價造成的壓力反映了我們對定位的看法。」

市場將聚焦周五將公布的美國非農就業報告以及 ISM 調查、JOLTS 職缺以及 ADP 就業報告。

根據 CME FedWatch 工具顯示，市場預計 Fed 9 月會議 (17-18 日舉行) 宣布降息 25 個基點 (bps) 的可能性為 63%，降息 50 個基點的可能性為 37%。

德國商銀報告指出，「如果美國就業報告顯著疲弱，有關美國經濟衰退和加速降息的市場臆測將重新出現，並進一步支撐金價上漲。」

因應美國即將降息的樂觀情緒以及對中東衝突揮之不去的擔憂，黃金價格正迎來 2020 年以來最好的一年。高盛表示，黃金「仍是我們對沖地緣政治和金融風險的首選，Fed 即將降息和新興市場央行持續買入提供金價額外支撐力，我們建議開設黃金長倉。」

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