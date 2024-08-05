鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司DKNG-US的目標價調降至50元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)提出目標價估值：中位數由52元下修至50元，調降幅度3.85%。其中最高估值89元，最低估值33元。
綜合評級 - 共有38位分析師給予DraftKings公司評價：積極樂觀31位、保持中立6位、保守悲觀1位。
DraftKings公司今(5日)收盤價為32.02元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 方舟伍德發表致投資者長信 看好「六巨頭」之外其他股票
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.23元，預估目標價為53.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至-0.23元，預估目標價為52.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.24元，預估目標價為52.00元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇