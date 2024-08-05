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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司DKNG-US的目標價調降至50元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2024-08-05 10:16


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)提出目標價估值：中位數由52元下修至50元，調降幅度3.85%。其中最高估值89元，最低估值33元。

綜合評級 - 共有38位分析師給予DraftKings公司評價：積極樂觀31位、保持中立6位、保守悲觀1位。

DraftKings公司今(5日)收盤價為32.02元。近5日股價下跌3.85%，標普指數下跌2.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DKNG市場預估目標價

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