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鉅亨速報

盤後速報 - 新潤(6186)下週(9月5日)除權息3.5元，預估參考價96.09元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


新潤(6186-TW)下週(9月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利1.5元，合計股利3.5元。

以今日(8月29日)收盤價112.50元計算，預估參考價為96.09元，權息值合計為16.41元，股息殖利率1.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

新潤(6186-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業、不動產買賣業、不動產租賃業。近5日股價下跌6.99%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 112.50 2.0 1.78% 1.5
2023/09/26 51.7 2.2 4.26% 0.0
2022/10/25 28.3 3.0 10.6% 0.0
2021/10/06 29.75 1.25 4.2% 0.5
2020/07/20 34.4 3.0 8.72% 0.0

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