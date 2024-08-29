盤後速報 - 新潤(6186)下週(9月5日)除權息3.5元，預估參考價96.09元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
新潤(6186-TW)下週(9月5日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2元，股票股利1.5元，合計股利3.5元。
以今日(8月29日)收盤價112.50元計算，預估參考價為96.09元，權息值合計為16.41元，股息殖利率1.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
新潤(6186-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業、不動產買賣業、不動產租賃業。近5日股價下跌6.99%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|112.50
|2.0
|1.78%
|1.5
|2023/09/26
|51.7
|2.2
|4.26%
|0.0
|2022/10/25
|28.3
|3.0
|10.6%
|0.0
|2021/10/06
|29.75
|1.25
|4.2%
|0.5
|2020/07/20
|34.4
|3.0
|8.72%
|0.0
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