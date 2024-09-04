盤後速報 - 瑞昱(2379)次交易(5)日除息15.5元，參考價494.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05
瑞昱(2379-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.5元。
首日參考價為494.5元，相較今日收盤價510.00元，息值合計為15.5元，股息殖利率3.04%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|510.00
|15.5
|3.04%
|0.0
|2023/09/11
|445.5
|27.0
|6.06%
|0.0
|2022/09/12
|331.5
|27.0
|8.14%
|0.0
|2021/09/08
|546.0
|14.0
|2.56%
|0.0
|2020/09/08
|381.5
|11.0
|2.88%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至29.36元，預估目標價為607.5元
- 盤中速報 - 瑞昱(2379)大跌7.3%，報463.5元
- 〈台股開盤〉攻季線師老兵疲 多空同步縮手 全日估量恐不到3000億
- 盤後速報 - 瑞昱(2379)下週(9月5日)除息15.5元，預估參考價521.5元
上一篇
下一篇