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鉅亨速報

盤後速報 - 瑞昱(2379)次交易(5)日除息15.5元，參考價494.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05


瑞昱(2379-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.5元。

首日參考價為494.5元，相較今日收盤價510.00元，息值合計為15.5元，股息殖利率3.04%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 510.00 15.5 3.04% 0.0
2023/09/11 445.5 27.0 6.06% 0.0
2022/09/12 331.5 27.0 8.14% 0.0
2021/09/08 546.0 14.0 2.56% 0.0
2020/09/08 381.5 11.0 2.88% 0.0

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