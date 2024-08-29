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鉅亨速報

盤後速報 - 瑞昱(2379)下週(9月5日)除息15.5元，預估參考價521.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


瑞昱(2379-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.5元。

以今日(8月29日)收盤價537.00元計算，預估參考價為521.5元，息值合計為15.5元，股息殖利率2.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

瑞昱(2379-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發生產、製造、銷售各種積體電路。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 537.00 15.5 2.89% 0.0
2023/09/11 445.5 27.0 6.06% 0.0
2022/09/12 331.5 27.0 8.14% 0.0
2021/09/08 546.0 14.0 2.56% 0.0
2020/09/08 381.5 11.0 2.88% 0.0

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